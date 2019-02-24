2019/02/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zSILVH5ZtII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين شولتين| 2019/2/24) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بين شولتين| 2019/2/24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).