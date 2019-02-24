ائتلافات الصدر والمالكي والعامري تتفق على اهم ثلاثة مناصب مختلف عليها في حكومة عبد المهدي

2019/02/24 | 18:45

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بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر سياسي، اليوم الأحد، عن اتفاق ثلاثي حول مناصب مدير مكتب عبد المهدي وأمين عام مجلس الوزرا...





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