فلسطين | الاحتلال يعتقل 14مواطنا من الضفة بينهم رئيس مجلس الأوقاف بالقدس ونائبه

2019/02/24 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت قواتُ الاحتلال الاسرائيليِّ حملةَ اعتقالاتٍ في مناطقَ متفرقةٍ بالضفة الغربيةِ طالت اربعةَ عشرَ مواطنا بينهم رئيسُ مجلس الأوقافِ بالقدس ونائبُه

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