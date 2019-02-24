2019/02/24 | 18:45

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عاجل السيسي: القضية الفلسطينية يجب ان تصل لتسوية شاملة ضد قرارات الشرعية الدولية

تأریخ التحریر: : 2019/2/24 18:42

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