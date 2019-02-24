2019/02/24 | 18:48

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السيسي: القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى ولا بد من الوصول لحل عادل لها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي: القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى ولا بد من الوصول لحل عادل لها قناة الغد.

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