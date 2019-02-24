2019/02/24 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكدت النائب عن تحالف الفتح، انتصار الموسوي، اليوم الأحد، أن عمليات داعش الإرهابية الأخيرة التي حدثت في البلاد تمت بأوامر أمريكية.وقالت الموسوي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الأمريكان يتواجدون في المناطق الحساسة جدًا كالتواجد في المنطقة الخضراء، والمنطقة الغربية والمناطق القريبة من الحقول النفطية، لكونهم يستمدون قوتهم من تلك المناطق”، لافتة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: عمليات داعش الإرهابية الأخيرة في البلاد تمت بأوامر أمريكية alansaar.

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