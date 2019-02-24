القوات السورية تدمر آليتين عسكريتين وتقتل إرهابيين في ريف حماة

2019/02/24 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت وحدات الجيش السوري ،الأحد، آليتين عسكريتين وقتلت إرهابيين اخرين في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدة من الجيش وجهت اليوم رمايات نارية مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم جبهة النصرة في أطراف قرية معركبة بريف حماة الشمالي”.وأضاف أن “الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير […]

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