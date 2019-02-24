انتهاء محاولة اختطاف طائرة بنغالية والقبض على المنفذ

2019/02/24 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت السلطات البنغالية، الأحد، انتهاء محاولة اختطاف طائرة ركاب تابعة لخطوط "بايمان"، وإلقاء القبض على المنفذ.وكانت الطائرة تتجه من دكا إلى دبي، عندما حاول مسلح اقتحام قمرة قيادتها، وأجبرها على الهبوط في مطار جنوبي بنغلاديش.وقال نائب رئيس الشركة، مارشال محمد مافيدور، إنه "تم إلقاء القبض على المشتبه به بتنفيذ المحاولة في مطار شاه أمانات الدولي بمدينة تشيتاغونغ (جنوب)"، حسبما نقل موقع صحيفة "بي دي نيوز 24" البنغالي.بدوره، أشار مصدر بالقوات الجوية البنغالية، أن الخاطف "كان يريد الحديث مع رئيسة الوزراء شيخة حصينة واجد"، دون مزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.كما لفتت الصحيفة إلى تمكن السلطات من إجلاء جميع الركاب دون تعرضهم لأي أذى.

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