2019/02/24 | 18:52

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شفق نيوز/ عرض عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني شالاو علي عسكري في كتاب الى المكتب السياسي للحزب ونائبي الامين العام ترشحه لمنصب محافظ كركوك.



وجاء في كتاب مقتضب لشالاو علي عسكري، مؤرخ في 22 من شباط الجاري، الى مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني انه يرشح نفسه لتولي منصب محافظ كركوك، موجها نسخ من الكتاب الى نائبي الامين العام للاتحاد الوطني واعضاء المكتب السياسي للحزب.وتفيد معلومات غير رسمية بان كلا من القياديين في الاتحاد الوطني خالد شواني ورزكار علي قد رشحا نفسيهما لتولي منصب محافظ كركوك.ويشكل ترشيح شخص لتولي منصب محافظ كركوك واحدا من نقاط الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، الامر الذي اثر بشكل مباشر على مسألة تأخر تشكيل حكومة اقليم كوردستان في تشكيلته الجديدة.

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