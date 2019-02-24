اصابات بانهيار في مبنى حكومي بكوردستان على رؤوس موظفيه

2019/02/24 | 18:52

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شفق نيوز/ اصيب عدد من الاشخاص بانهيار حدث في مبنى حكومي في حلبجة باقليم كوردستان.ووقع الحادث بمبنى الدفاع المدني.وبحسب مصادر محلية فان الحادث تسبب باصابة 14 شخصا متواجدا في المبنى.وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

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