جراح نصار يحصد ذهبية الامارات برمي الثقل ويتاهل لاولمبياد طوكيو

2019/02/24 | 18:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

حصد لاعب محافظة ذي قار جراح نصار اليوم ذهبية رمي الثقل في بطولة الامارات المفتوحة ليتاهل بذلك الى اولمبياد طوكيو .

وقال مصدر في اتحاد البارالمبية ان نصار حصد باسم المنتخب العراقي للبارالمبية الميدالية الذهبية برمي الثقل في بطولة الامارات المفتوحة للبارالمبية.





شبكة اخبار الناصرية:حصد لاعب محافظة ذي قار جراح نصار اليوم ذهبية رمي الثقل في بطولة الامارات المفتوحة ليتاهل بذلك الى اولمبياد طوكيو .وقال مصدر في اتحاد البارالمبية ان نصار حصد باسم المنتخب العراقي للبارالمبية الميدالية الذهبية برمي الثقل في بطولة الامارات المفتوحة للبارالمبية.واوضح ان حصوله على الذهبية اهله لتمثيل العراق في اولمبياد طوكيو المزمع اقامتها في عام 2020 .انتهى،ت ع ح.

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