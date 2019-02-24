مصدر أمني: الحشد يكمل الصفحة الأولى من تطهير الصحراء الغربية

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الصفحة الأولى من عملياتها التي انطلقت بها فجر اليوم لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب، محققة

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