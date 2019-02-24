نصف قادة العرب غائبون في قمة شرم الشيخ

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية مساء الأحد أعمال القمة العربية الأوروبية، وسط غياب لنصف القادة العرب وتمثيل ضعيف لعدد من الدول الأوروبية، وغياب الرئيس

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