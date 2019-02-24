استخدام سلاح جديد بدل الرصاص في النزاعات العشائرية

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس مجلس المقدادية عدنان التميمي، في حديث صحفي ان "المقدادية ثاني أكبر مدن ديالى شهدت في السنوات الأخيرة استخدام الرمانات الصوتية، في النزاعات العائلية، في قضايا النهوة العشائرية، أو وجود خلافات بين الاقارب، أو مشاكل المال والأملاكوأضاف التميمي، إن "الرمانات الصوتية، اصبحت بديلاً عن ازيز رصاص البنادق"، مشدداً على "ضرورة تتبع طريق تسرب تلك الرمانات إلى ايدي الاهالي، والتي باتت تستخدمها بشكل لافت، في الآونة الأخيرة.

انتهى ع.س

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