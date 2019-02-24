دراسة: مكملات زيت السمك أثناء الحمل تحمي الأطفال من ارتفاع ضغط الدم

2019/02/24 | 18:54

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متابعة : سومر نيوز

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن يومياً الأسماك الزيتية أو يتناولن ال...

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