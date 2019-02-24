همام حمودي يدعو النزاهة النيابية لتبني البطاقة الموحدة للرواتب وقطع دابر الفساد

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ د.همام حمودي، لجنة النزاهة النيابية الى تبني مشروع البطاقة الموحدة للرواتب، التي من شأنها حفظ المال العام وقطع دابر الفساد المرتبط برواتب الموظفين.وحث حمودي، خلال استقباله بمكتبه الخاص الشيخ طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة النيابية، اللجنة على مطالبة الحكومة بدراسة مشروع البطاقة الموحدة للرواتب وايجاد تشريع لتنفيذها، […]

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