علاوي يعلن تشكيل سياسي جديد (المنبر العراقي) ويحذر من خراب كبير قادم

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم ائتلاف “الوطنية” اياد علاوي، الاحد، عن “تشكيل سياسي جديد” باسم (المنبر العراقي).وقال علاوي بمؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن هذا التشكيل الذي اطلق عليه “المنبر العراقي سيضم شخصيات عراقية وسياسية مهمة لعبت دورا في العملية السياسية”، مؤكدا أن هذه الشخصيات “ستمثل نفسها وليس طائفتها او عرقها او العشيرة”.وشدد علاوي على أن “العراق […]

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