2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 24 شباط / فبراير: تسبب العلم العراقي بأزمة دبلوماسية جديدة ، الاحد ، حين ظهرت صور لقاء رئيس جمهورية العراق برهم صالح ، نظيره المصري عبد الفتاح السياسي من غير العلم .

وظهر في صورة للرئيسين خلال اللقاء الذي جمعهما في شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوربية، العلم المصري من دون العلم العراقي خلافا للبروتوكولات في ظاهرة تكررت كثيرا ويبدو انه ستتكرر مرارا .





وكانت طائرة ملك إسبانيا فيليب السادس، خلال زيارته إلى بغداد في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ 4 عقود، لتفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد قد وقعت في خطأ برتوكولي حين رفع من قمرة الطائرة الخاصة بالملك علم العراق القديم الذي كان يتوسطه 3 نجمات وكان يستخدم قبل 2003 ، وشوهد ذلك في فيديو استقباله.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلم العراقي يثير أزمة جديدة ..لقاء السيسي وصالح بلا علم العراق) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلم العراقي يثير أزمة جديدة ..لقاء السيسي وصالح بلا علم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).