اعتقال شخص يقوم بتزييف العملات بجانب الرصافة في بغداد

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال شخص يقوم بتزييف العملات بجانب الرصافة.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم يقوم بتزييف العملات بجانب الرصافة ببغداد".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزته اكثر من 7000 الاف دولار اميركي مزيف وأكثر من مليون دينار عراقي مزيف مع جهاز يستخدم لهذا الغرض"، مؤكدة "اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها التزوير في بغداد والمحافظات.

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