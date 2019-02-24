اللواء 26 بالحشد الشعبي يكمل الصفحة الأولى من تطهير الصحراء الغربية

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، الأحد، الصفحة الأولى من عملياتها التي انطلقت بها فجر اليوم لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب، محققة جميع أهدافها بنجاح تام.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي أكملت الصفحة الأولى من عملياتها التي انطلقت بها فجر اليوم لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب، مشيرا إلى ...

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