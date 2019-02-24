الخوار ضيف الشرف في مهرجان ضيافة 2019

2019/02/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي

حل الشاعر الإماراتي علي الخوار في مهرجان ضيافة 2019، ضيف شرف، وقد حمل المهرجان اسم سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في دورته الثالثة التي أقيمت في فندق أتلانتس النخلة في إمارة دبي، حيث تزامن إقامة المهرجان مع احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة بإطلاق عام التسامح، مع العلم أن الشاعر علي الخوار هو عضو لجنة تحكيم مهرجان ضيافة وقام في الحفل الثالث بمرافقة الإعلامية رندة جبر بتكريم الشاعر العراقي مأمون النطاح الذي حصل على الجائزة عن فئة الشعر.

وسبق للشاعر علي الخوار، الملقب بـ (شاعر الوطن) أن حصل على جائزة ضيافة عام 2016 في ذات المهرجان ضمن كوكبة من مشاهير العالم في دورته الأولى، وكان الخوار قد حصل أيضاً على جائزة (بصمة قلم) ضمن جوائز مؤسسة (وطني الإمارات) في دورتها الرابعة للعام 2016، تقديراً لجهوده في توظيف الشعر في المجال الإنساني، وحضوره المؤثر اجتماعياً ووطنياً وفنياً، وإسهامه في إثراء الأدب في دولة الإمارات.

واستقبل الخوار ومدير شركة الخوار للإنتاج الفني السيد علاء فياض من قبل رئيس لجنة مهرجانات ضيافة الدولية الدكتور ميشيل الضاهر على السجادة الحمراء تقديراً لهذه القامة الأدبية والمؤثرة اجتماعياً ووطنياً وفنياً، ويعتبر مهرجان ضيافة من أضخم المهرجانات الفنية التي تقام في إمارة دبي ويحتفي بالمبدعين ونجوم الإعلام والشعر والدراما والغناء في العالم.

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