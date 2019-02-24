2019/02/24 | 18:54

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الخزعلي يتهم أمريكا بحادثة مقتل خمسة صيادين من أهالي النجف

بغداد -

كلمة

اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي يوم

الأحد حادث الثرثار الذي راح ضحيته خمسة صيادين من أهالي

النجف، لا يختلف عن حوادث أخرى، الهدف منها تبرير الوجود الأميركي

في العراق.

وكتب الخزعلي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في "تويتر" للتواصل

الاجتماعي، أثناء زيارة مجلس عزاء الضحايا من أهالي ‎النجف قرب

بحيرة الثرثار، "هذا الحادث يثير أكثر من علامة استفهام حول الدوافع

السياسية ورائه".

وأضاف، أن "هذا الحادث لا يختلف عن حادثتي ‎كربلاء وصلاح الدين، من

تفعيل ‎داعش، لتبرير استمرار التواجد العسكري الأميركي في العراق

وترقبوا حوادث أخرى".

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