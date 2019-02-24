2019/02/24 | 18:54

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تبديل مدراء البلديات في البصرة بسبب تردي الخدمات

بغداد -

كلمة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني يوم الأحد بتبديل مدراء

البلديات في الاقضية والنواحي.

وقال العيداني، في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه، إن "قرار تبديل مدراء بلديات

الاقضية والنواحي، يأتي في ظل ما تشهده بعض المناطق من تردي

الخدمات، وعدم قيام بعض المدراء بواجباتهم ومتابعة معاناة الأهالي".

وأضاف، ان "قرار تدوير مدراء الدوائر، لم يشمل فقط مدراء البلديات،

وسيكون في الدوائر الخدمية الأخرى بأقضية ونواحي محافظة البصرة،

ومركز المدينة".

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