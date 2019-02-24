الارصاد الجوية: منخفض جوي غامض يتجه نحو العراق

2019/02/24 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الأرصاد الجوية، عن توجه منخفض غامض للعراق.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك}، ان" صور الأقمار الصناعية والخرائط الجوية تبين المنخفض الجوي السطحي متمركز شمال ليبيا حاليا والذي يظهر بوضوح والتفاف الرياح فيه عكس عقارب الساعـــة وهذه ديناميكاً المنخفضات الجوية نتيجة دوران الارض الذي يسبب انحراف الرياح يمينا بسبب ذلك".

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