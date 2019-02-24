محافظ النجف يوجه دوائر المحافظة بارسال قوائم موظفي العقود والأجور اليومية خلال 10 أيام لاتخاذ اللازم بشأن تثبيتهم

2019/02/24 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الأحد، دوائر المحافظة بارسال قوائم موظفي العقود والأجور اليومية خلال 10 أيام لاتخاذ اللازم بشأن تثبيتهم حسب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب وثيقة نشرها المحافظ على صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم 24 شباط 2019، فقد وجه الياسري، الدوائر الحكومية في المحافظة بإرسال قوائم بأسماء الموظفين بصفة "عقد وأجر يومي" لغرض معالجة موضوعهم وفق قرار مجلس الوزراء الخاص بتثبيت العقود على الملاك الدائم وتحويل الذين بصفة اجر يومي الى عقد مع دائرته.

كما دعا الياسري، كافة الدوائر لارسال قوائم الأسماء خلال (10) أيام لاتخاذ اللازم بشأن العقود والأجور اليومية لمنتسبي الدوائر كافة حسب قرار مجلس الوزراء حسب التعليمات والضوابط.

وشدد المحافظ، على الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء المحافظة وارسال المعلومات اللازمة خلال الفترة المطلوبة .

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