تربية ميسان تعزي تأخر إعلان التعيينات الى حجم عدد المتقدمين

2019/02/24 | 18:56

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..



عزا مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي اسباب تأخر اعلان نتائج التعيينات على ملاك مديرية تربية ميسان الى الأعداد الكبيرة التي تقدمت للتعيين وآلية الفرز المعقدة.

وقال الساعدي في كلمة القاها على جمع من المتظاهرين المطالبين باعلان نتائج التعيينات، اليوم الاحد، أن عدد المتقدمين على ملاك تربية ميسان بلغ 45,000 الف متقدم لمختلف الاختصاصات وان عدد الدرجات المخصصة هي 2300 درجة.

ونوه الى ان تعليمات وتفاصيل معقدة لبعض الفئات وضعت من قبل رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى مجلس المحافظة، لافتا الى ان المديرية بحاجة لخدمات المتقدمين لوجود شواغر كثيرة في المدارس وان المديرية خصصت 50 موظفا من اجل ادخال البيانات بالسرعة الممكنة لكنها راعت الدقة المتناهية من اجل اعلان النتائج باستحقاق

وتعهد الساعدي بمنع اي تدخل خارجي في الدرجات الوظيفية حتى تذهب لمستحقيها .

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