مباراة اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد الان في تغطية مباشرة

2019/02/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة اليوم ليفربول ومانشستر يونايتدالبث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتدمشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول ومانشستر يونايتدليفربول ومانشستر يونايتد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS البث المباشر لمباراة اليوم ليفربول ومضيفه مانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي سيكون حصرياً على beIN SPORTS. 75: الغاء هدف لفريق مانشستر يونايتد، سمولينغ في مصيدة التسلل 70: رأسية الهولندي فينالدوم كانت قريبة من شباك دي خيا 57: الـ"يونايتد" خطير في هذه الأوقات، راشفورد يصوب لكن كرته كانت برداً وسلاماً وعلى حصون ليفربولعودة المباراة في شوطها الثاني نهاية الشوط الأول أو ان صح عنونته بـ"شوط الاصابات" من دون أهداف.دق 43: وجد المدرب سولشاير نفسه في مأزق فعلي بسبب لعنة الاصابات التي لاحقت لاعبيه في الشوط الاول واجبرته على القيام بثلاث تبديلات، واخرها البديل لينغارد الذي ترك بعد دقائق من دخوله مكانه للتشيلي الكسيس سانشيز.دق 41 فرصة خطيرة ليونايتد: تمريرة في العمق من لوكاكو في اتجاه لينغارد الذي حاول مرواغة الحارس البرزيلي اليسون لكن الاخير تدخل بدقة متناهية وأنقذ الموقف.- الاصابات هي الحدث الابرز في النصف ساعة اولى من المواجهة فبعد خروج هيريرا و ماتا من جانب يونايتد، تلقى البرازيلي فيرمنيو بدوره اصابة وغادر الملعب تارك مكانه لدانييل ستوريدج.دق 25: المدرب سولشاير يخسر ورقة الاسباني ماتا بسبب الاصابة ويدفع بلينغارد بديلا له في ثاني تغيير اضطراري ليونايتد في دقائق قليلة.دق 19: اول تغيير اضطراري من جانب مانشستر يوناتيد بخروج الاسباني اندر هيريرا بداعي الاصابة ودخول البرتغالي ديوغو دالوت

مرت ربع ساعة من قمة أولدترافورد دون تغيير يذكر في نتيجة المباراة التي طغى عليها الحذر سيما من جانب أصحاب الارض، في المقابل يحاول الضيوف تهديد مرمى دي خيا لكن جميع المحاولات ذهبت ادراج الرياح.

دق 15: مخالة مباشرة من المصري محمد صلاح لكن كرته مرت عالية فوق مرمى دي خيا.دق 3- مخالفة غير مباشرة لليفربول في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعدما لمس دي خيا الكرة بيده على اثر تلقيه تمريرة من زميله دي يونغ لكن تسديدة جيمس ميلنر لم تشكل خطورة على دفاع الريدز.- الحكم مايكل اولفر يعطي اشارة انطلاق قمة اولدترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول تشكيلتا الفريقين

تشكيلة مانشستر #يونايتد: دي خيا، يونغ، ليندلوف، سمولينغ، شاو، ماكتوميني، هيريرا، بوغبا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.



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— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 24, 2019

📋| تشكيل الريدز الأساسي لمباراة اليوم...! 🔴#مانشستريونايتد_ليفربول pic.twitter.com/BoK9kZ4I8B

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 24, 2019

ماذا قال صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟تغريدة ليفربول بشأن أرقام محمد صلاح

.@MoSalah على موعد مع رقم قياسي جديد! ⚽️حقائق وأرقام قبل مواجهة #مانشستر_يونايتد_ليفربول 👈 https://t.co/0AyCX7N8jSpic.twitter.com/IOFN53tjMX

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 23, 2019

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