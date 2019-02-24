مباراة اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد الان في تغطية مباشرة

مرت ربع ساعة من قمة أولدترافورد دون تغيير يذكر في نتيجة المباراة التي طغى عليها الحذر سيما من جانب أصحاب الارض، في المقابل يحاول الضيوف تهديد مرمى دي خيا لكن جميع المحاولات ذهبت ادراج الرياح.
دق 15: مخالة مباشرة من المصري محمد صلاح لكن كرته مرت عالية فوق مرمى دي خيا.دق 3- مخالفة غير مباشرة لليفربول في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعدما لمس دي خيا الكرة بيده على اثر تلقيه تمريرة من زميله دي يونغ لكن تسديدة جيمس ميلنر لم تشكل خطورة على دفاع الريدز.- الحكم مايكل اولفر يعطي اشارة انطلاق قمة اولدترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول تشكيلتا الفريقين
تشكيلة مانشستر #يونايتد: دي خيا، يونغ، ليندلوف، سمولينغ، شاو، ماكتوميني، هيريرا، بوغبا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.
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— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 24, 2019
📋| تشكيل الريدز الأساسي لمباراة اليوم...! 🔴#مانشستريونايتد_ليفربول pic.twitter.com/BoK9kZ4I8B
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 24, 2019
ماذا قال صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟تغريدة ليفربول بشأن أرقام محمد صلاح
.@MoSalah على موعد مع رقم قياسي جديد! ⚽️حقائق وأرقام قبل مواجهة #مانشستر_يونايتد_ليفربول 👈 https://t.co/0AyCX7N8jSpic.twitter.com/IOFN53tjMX
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 23, 2019
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