وزير الصحة يدعو إلى تفعيل قانون حماية المؤسسات الطبية ومنتسبيها

2019/02/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة والبيئة علاء العلوان، اليوم الأحد، الجهات المعنية إلى قانون حماية المؤسسات الصحية وكافة منتسبيها.وجاء في بيان لوزارة الصحة، تلقت

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