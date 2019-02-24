2019/02/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثرت مفاوضات إدارة نادي الزوراء، للتعاقد مع المدرب اكرم سلمان لقيادة الفريق الكروي في الموسم الجاري.الطرفان، عقدا اجتماعاً مساء امس السبت، في احدى مطاعم منطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر مفاوضات الزوراء مع المدرب اكرم سلمان.. لاسباب مالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعثر مفاوضات الزوراء مع المدرب اكرم سلمان.. لاسباب مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).