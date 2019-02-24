2019/02/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير - خاصوقال عبدالله في اتصال مع " قناة الغدير " ان المجتمع العراقي اصبح على دراية ومعرفة بنوايا تلك العصابات ولا يمكن لها ان تفرقهم . واشار الى ان الحكومة لديها رؤية كاملة بان داعش هي "تنظيمات" متطرفة لا تميز بين السني والشيعي في عدوانها .

انتهى

ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن التحالف الفتح : داعش تحاول ان تضيف لنفسها صبغة طائفية لغرض اثارة النعرات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن التحالف الفتح : داعش تحاول ان تضيف لنفسها صبغة طائفية لغرض اثارة النعرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).