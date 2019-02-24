اليمن: مقتل العشرات باستهداف تجمع للتحالف السعودي في نجران بصاروخ

2019/02/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن أكثر من أربعين قتيلا وعشرات الجرحى حتى الآن وخروج أكثر من عشرين سيارة إسعاف باتجاه نجران حصيلة الضربة المسددة عصر اليوم في البقع اثر استهداف تجمع كبير لقوى العدوان بصاروخ بدر p1 حيث كانوا يعدون لزحوفات كبيره باتجاه البقع".وأضاف أن حالة إرباك كبيرة في صفوفهم وتحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي و الاستطلاع".انتهى.ص.هـ.ح.

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