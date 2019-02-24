بالصور.. الحشد الشعبي يعلن اكمال الصفحة الأولى من تطهير الصحراء الغربية

2019/02/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن اكمال الصفحة الأولى من تطهير الصحراء الغربية التي انطلقت فجر اليوم.وقال الحشد في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي اكملت، اليوم الأحد، الصفحة الأولى من عملياتها التي انطلقت بها فجر اليوم لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب".

وأضاف أن "القوات حققت جميع أهدافها بنجاح تام"، مشيرا الى "تمكن القوات من تطهير 500 كم من تلك الصحراء".

ولفت الحشد الى أن "قوات اللواء اعتمدت على عنصر المباغتة والتحرك السريع من جميع المحاور"، مؤكدا أن "قوات اللواء 26 مستمرة بعمليات التطهير".

وأعلنت قيادة فرقة العباس (ع) القتالية، فجر اليوم الأحد، عن انطلاق عملية واسعة، هي الأكبر التي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية.

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