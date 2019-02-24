المحمداوي يوجه سؤالا برلمانيا لرئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن عدم احتساب الالقاب العلمية للموظفين

2019/02/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه النائب عن كتلة النهج الوطني، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي للاجابه عليه كتابيا بشأن عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان.





وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى “طالبنا بيان اسباب عدم احتساب الالقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من موظفي الوقف الشيعي وعرقلة استحقاقهم العلمي” وتابع “فيما اشار الراي القانوني الصادر من وزارة التعليم العالي يمنح منتسبي ديوان الوقف الشيعي من حملة الشهادات العليا والذي تتوفر فيهم شروط الهيئة التدريسية او يتمتعون بتفرغ لالقاء المحاضرات او البحوث العلمية او الذي يمارس عملا اداريا يحق لهم الحصول على كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 للعام 1988 المعدل وقانون الخدمة الجامعية لسنة 2008 وبالإضافة الى احكام قانون الوقف الشيعي للسنة 2012”.





وكان المحمداوي دعا في وقت سابق رئاسة ديوان الوقف الشيعي إلى انصاف هذه الشريحة العلمية.



واكد ، “ضرورة مراعاة الظروف المماثلة في باقي الوزارات قانونيا ولا سيما ان ديوان الوقف السني يحتسب كافة الالقاب العلمية لموظفيه من حملة الشهادات العليا على وفق الضوابط والتعليمات الادارية”.

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