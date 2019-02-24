بشير حداد ينعى الأتروشي ويعد رحيله خسارة للثقافة العراقية والكوردستانية

2019/02/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نعى نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.بشير حداد رحيل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار السيد فوزي الأتروشي، وجاء في نص البرقية :(ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم نبأ وفاة الشاعر والكاتب والمثقف الكوردي المعروف فوزي الأتروشي، وفي الوقت الذي نعزي أنفسنا والوسط الأدبي والثقافي بهذا المصاب، نعد رحيله خسارة كبيرة للثقافة العراقية والكوردستانية، والفقيد قدم الكثير من المنجزات الأدبية وعديد من المؤلفات ودواوين الشعر، وقراءات مضيئة وبحوث لواقع الثقافة في عموم العراق).وقدم سيادته خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه ومثقفي العراق، داعياً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



انا لله وانا اليه راجعون.

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