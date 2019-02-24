علي خامنئي يستعد لنشر مذكراته داخل العراق..

2019/02/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفادت وكالة مقربة من الحرس الثوري الايراني، الاحد، ان النسخة الاولى من كتاب مذكرات المرشد الايراني علي الخامنئي والتي طبعت باللغة العربية، سيتم نشرها في سوق الكتاب العراقية.وقالت وكالة تسنيم الايرانية، إن كتاب المذكرات حمل عنوان “إن مع الصبر نصراً” وهو حول مذكرات قائد الثورة الاسلامية طبع مؤخراً باللغة العربية من […]

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