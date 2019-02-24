الاستخبارات تعلن القبض على “أمير الغزوات” لدى داعش في الموصل

2019/02/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاءها القبض على إرهابي وصفته بالخطير في تنظيم داعش

يلقب بـ”أمير الغزوات” في محافظة نينوى.

وقال

بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعملية استباقبة تمكنت

مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الإطاحة بأكثر الإرهابيين مشاركة

بما يسمى بـ”الغزوات” التي قامت بها عناصر داعش بالانبار ويلقب بـ”أمير

الغزوات” لكثرة مشاركته فيها”.

وأشار الى أنه “تم القبض على الإرهابي بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ إليها هرباً من القوات الأمنية، أثناء عمليات التحرير ومكث مع عناصر داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل”.

ولفت البيان إلى أن المعتقل “يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بعدة هجمات ضد القوات الامنية، حيث شارك بهجوم مصفى بيجي عام 2014، وهجوميين في منطقة الـ٦٠٠ في قضاء بيجي وهجوم في قضاء الشرقاط وهجوم آخر في منطقة الفوسفات بحصيبة في الانبار ولديه 4 أشقاء من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا”.

وكشفت

الاستخبارات بان “أبن شقيق الإرهابي كان مسؤول تنظيم القاعدة في بيجي عام

2005، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

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