توقعات الحالة الجوية للأيام المقبلة

2019/02/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

تشير

صور الأقمار الاصطناعية والخرائط الجوية، الأحد، إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة رعدية

اعتبارا من يوم غد الاثنين نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي.

وقال

المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه في تدوينة نشرها في حسابه على

فيسبوك، إن “المنخفض الجوي السطحي متمركز حاليا شمال ليبيا، والذي يظهر بوضوح

والتفاف الرياح فيه عكس عقارب الساعـة وهذه طبيعة المنخفضات الجوية نتيجة دوران الارض

الذي يسبب انحراف الرياح يمينا بسبب ذلك” .

وتابع

عطيه أن “هذا المنخفض السطحي يرافقه منخفض آخر في طبقات الجو العليا وهو ماسبب

هطول ثلجي في ليبيا”.

وأوضح

المتنبئ الجوي، أن المنخفض “سيتقدم تدريجيا نحو الشرق وبعدها سيؤثر على البلاد،

مسببا تقلبات جوية اعتبارا من يوم غد الاثنين حتى يوم الجمعة”.

وبين

أن “تأثيره الى الآن غير واضح وفيه بعض الغموض، والارجح انه سيكون ضعيفا على البلاد،

بسبب تخلي المنخفض العلوي عنه خلال مسيرته مما يسبب هطول امطار خفيفة رعدية احيانا

ابتداء من يوم الاثنين مصحوبة بنشاط للرياح السطحية خصوصا ليل الاثنين والثلاثاء”.

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