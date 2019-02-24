محافظة بغداد تقرر تشغيل مشاريع الماء لقضاء المدائن

2019/02/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، تشغيل مشاريع الماء والمجمعات في قضاء المدائن بشكل مقنن ومحدد مع مراعاة الفحوصات اليومية.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “استناداً للاجتماع المنعقد في مكتب وزير الصحة والبيئة بتاريخ 24/2/2019 وبحضور مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري عبد الله، ومسؤولة السيطرة النوعية لمديرية ماء محافظة بغداد ومختبر العلوم والتكنولوجيا ومختبرات البيئة والمختبر الوطني”.

وتابع: “تقرر وبعد دراسة النتائج، البدء بتشغيل مقنن ومحدد مع مراعاة الفحوصات اليومية وباستخدام نظام المراشنة على ان يكون استخدام للاغراض الانسانية باستثناء الشرب والطبخ، مع استمرار الفحوصات للماء المنتج لتحديد صلاحيته للشرب من عدمها”، مشيرا الى “ضرورة انتباه المواطنين الكرام الانتباه لهذا الموضوع ومراعاة ذلك”.





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