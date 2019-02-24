قمة الاصابات تنتهي بالتعادل السلبي بين ليفربول و اليونايتد

2019/02/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، اليوم الأحد، في ملعب الأولد ترافورد في الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي. وفشل كلا الفريقين في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما طيلة دقائق المباراة.وشهد اللقاء الكثير من الإصابات، حيث كانت البداية عند لاعب مانشستر يونايتد أندير هيريرا والذي اضطر إلى الخروج للإصابة في الدقيقة 21 ونزل بدلًا منه أندرياس بيريرا.وبعد 4 دقائق فقط، خرج خوان ماتا من مانشستر أيضًا ونزل خيسي لينجارد بدلًا منه.وفي الدقيقة 31 خرج البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من ليفربول مُصابًا وشارك بدلًا منه دانييل ستوريدج.ولم يتمكن البديل لينجارد من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 43 من الشوط الأول وشارك أليكسيس سانشيز كبديل.بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد ليفربول 66 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 52 نقطة في المركز الخامس.

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