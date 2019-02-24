تعثر مفاوضات الزوراء مع المدرب اكرم سلمان

2019/02/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعثرت مفاوضات إدارة نادي الزوراء، للتعاقد مع المدرب اكرم سلمان لقيادة الفريق الكروي في الموسم الجاري.

الطرفان، عقدا اجتماعاً مساء امس السبت، في احدى مطاعم منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد من اجل التفاوض حول قيمة ومدة العقد، لكن الاتفاق لم يتم بسبب قيمة العقد، مما ادى الى تعثر المفاوضات بين الطرفين.

يذكر ان مدرب الزوراء ايوب اوديشو، قدم استقالته من قيادة الفريق عقب انتهاء تدريبات الفريق صباح يوم الجمعة الماضي.

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