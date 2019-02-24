رئيس الجمهورية يبحث مع أمير دولة الكويت توسيع التعاون بين البلدين

2019/02/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية - الأوروبية، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

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