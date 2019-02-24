الحداد: رحيل الأتروشي خسارة للثقافتين العراقية والكردية

2019/02/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.بشير حداد،اليوم الاحد، رحيل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار فوزي الأتروشي، وعد رحيله خسارة للثقافتين العربية والكردية .

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