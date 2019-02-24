تظاهرة حاشدة في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/24 | 19:47

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اندلعت اشتباكات، بين آلاف المتظاهرين المناهضين لسعي الرئيس الجزائري

عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة ورجال الشرطة في

العاصمة الجزائر. وكثفت الشرطة الجزائرية من استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق

المظاهرة في العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

واعتقلت عددا من المشاركين في المظاهرة الناشطين في حركة مواطنة.وعززت

الشرطة تواجدها وسط العاصمة بالتزامن مع توافد مئات المتظاهرين

للتعبير عن رفضهم للولاية الخامسة والمطالبة بالعدول عن ترشح بوتفليقة

للعهدة الخامسة.

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