الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً من بينهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

2019/02/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوات الاحتلال اربعة عشر مواطناً فلسطينياً في حملة

مداهمات في الضفة، طالت رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ عبد العظيم

سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات من منزلهما في القدس. وتأتي هذه الاعتقالات في القدس على خلفية فتح مبنى باب الرحمة يوم

الجمعة والصلاة فيه، حيث اعتبرته سلطات الاحتلال تجاوزاً لقرار قضائي

واعتقلت السبت أحد حراس الأقصى وثلاثة مقدسيين لذات الحجة.وهددت شرطة

الاحتلال في بيان لها تنفيذ المزيد من الاعتقالات خلال الأيام القادمة

لفتحهم باب الرحمة.

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