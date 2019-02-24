الليلة.. {كوورة} يناقش مع احمد راضي محاور مهمة تخص الشأن الرياضي

2019/02/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يناقش برنامج {كوورة} في تمام الساعة 11 من مساء اليوم الاحد، مع النجم الدولي السابق النورس احمد راضي محاور مهمة تخص الشأن الرياضي.

كما سيعرض {كوورة} ابرز المتابعات المحلية منها هل حسمت قضية تأجير الملاعب؟ وما مدى تأثيرها على بطولة الصداقة، ولماذا اعتذر الأمين المالي السابق للقوة الجوية من الكابتن حمزة هادي بعد اتهامه بالرشوة؟.كما سيعرض حديث امجد راضي عن مستقبله الكروي ويكشف موعد مرافعته امام الاتحاد الأسيوي.انتهى

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