بالصور..القبض على قاتل نجل احد شيوخ عشائر ذي قار

2019/02/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت قوة امنية ، اليوم الاحد، القبض على قاتل ابن أحد شيوخ عشائر ذي قار.

وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان" مفارز استخبارات ذي قار تمكنت من القاء القبض على قال نجل احد شيوخ الازيرج والمطلوب وفق المادة 406 عقوبات".وأضاف أن "القاتل تم تسليمه إلى الجهات المختصة تمهيدا لعرضه على القضاء".يشار الى ان القضية التي اثارت جدلاً واسعاً بعد الموقف المشرف من والد المغدور الذي امر بعدم التعرض الى عائلة الجاني وعدم تهجيرهم من منزلهم والإلتزام بتوصيات المرجعية.انتهى

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