“فيس بوك” يطلق تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف “الأندرويد”

2019/02/24 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… يسعى “فيسبوك” جاهدا من أجل ضمان خصوصية مستخدميه، خاصة بعد الاتهامات الاخيرة التي وجهت له بخصوص التجسس واختراق الحسابات، حيث ابتكر تحديثا جديدا من شأنه حماية رواد الموقع.

ويعمل “فيسبوك” على تغيير إعدادات الموقع على هواتف الأندرويد، والتي من شأنها تعقب مكان المستخدم في أي وقت حتى لو لم يستخدم التطبيق ضمانا لخصوصية المستخدم.

وأكد “زوكربيرج” أنه عندما يستخدم التطبيق يتيح للمستخدمين مشاركة مواقعهم مع بعضهم، ولكنهم بذلك يمنحون “فيسبوك” إذنا للوصول إلى موقعهم بشكل دائم حتى في حالة عدم استخدام التطبيق لمستخدمي هواتف الأندرويد، وفقا لموقع ” Inc” الأمريكي التقني.

وسيضطر المستخدمون الذين قاموا بمنح الإذن لـ”فيس بوك” بمعرفة أماكنهم، تغيير الإعدادات في هواتفهم لضمان حماية خصوصيتهم بعد التحديثات الجديدة التي من المنتظر أن يتم تطبيقها قريبا.

ويذكر أنه سبق لـ”فيسبوك” تتبع بيانات مستخدميه من أصحاب هواتف الأندرويد لسنوات طويلة، ما تسبب في عمليات اختراق كثيرة.



(النهاية)

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