2019/02/24 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت القوات الأمنية ،الأحد، مخبأ وثلاثة إنفاق لعصابات “ داعش” الإرهابية في الفلوجة.وقالت الاستخبارات العراقية في بيان تلقى/ الأنصار/نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 41، تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة وتضبط بداخله 265 عبوة مختلفة الأنواع والإحجام، بالإضافة إلى عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تدمر مخبأ وثلاثة أنفاق لعصابات “داعش” في الفلوجة alansaar.

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