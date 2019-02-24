2019/02/24 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، إن اختراق الحرس الثوري لأنظمة الطائرات المسيرة الأميركية جاء ردا على وقاحتهم.وقال العميد حاجي زادة في تصريح على هامش مهرجان “سلمان الفارسي” العلمي الرابع، انه “حينما جاء الأميركيون الى العراق قالوا بان هذه الحرب ستستمر طويلا إلا انه وبفضل همم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد حاجي زادة: هذا سبب اختراق أنظمة الطائرات المسيرة الأميركية alansaar.

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