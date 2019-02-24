السيسي يدعو في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية إلى التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

2019/02/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القمة العربية الأوروبية إلى التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية.جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية المنعقدة الأحد والإثنين بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق).وقال السيسي، إن التحديات المشتركة العربية الأوروبية تتجسد في عدد من الصراعات على رأسها القضية الفلسطينية، ويجب التوصل لتسوية شاملة لها.وشدد على أن "ترك النزاعات في سوريا وليبيا واليمن يمثل تقصيرًا لنا"، على الرغم من إقرارنا بعدم وجود حلول سحرية لتلك التحديات لكن علينا استشراف الخطوط العريضة لحلها.وبالنسبة لقضية الهجرة غير النظامية، قال السيسي إن "الهجرة ليست تحديًا بل مجالا للتعاون العربي الأوروبي".

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